Російські полонені розплакалися перед камерами: просили матерів виходити на мітинги

Кілька російських полонених 19 березня поспілкувалися з журналістами на пресконференції. Під час неї двоє з них почали плакати й вибачатися за Росію та її армію.

Один із заплаканих солдатів навіть почав звертатись до всіх матерів російських солдатів. Він благав подзвонити своїм дітям, щоб ті верталися додому.

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Навіть вода не допомагала

На записі першим засльозився Фоменко Олександр. Якраз він і просив "відкликати" дітей з України. Також благав виходити на мітинги – для боротьби з режимом. Мовляв, це необхідно, щоб їхні сини не коїли злочини проти мирного населення.

І прошу вибачення за завданий біль, за втрачені сім'ї. За те, що деякі більше своїх матерів не побачать,

– сказав Фоменко та почав сильно плакати.

Він ще досить довго намагався витерти сльози, проте тільки ставало гірше. Військовик армії загарбників навіть намагався попити воду, проте вона не допомагала.



Заплаканий Фоменко взяв воду / Скриншот 24 каналу

Другий списав усе на Путіна

А ось наступним піддався припливу сентиментів Олексій Железняк. Він є уродженцем міста Усть-Джегута й служив у воєнній поліції. Полонений одразу почав із вибачень перед народом України. Проте говорив значно конкретніше, ніж його колега.

Прошу вибачення, що наші війська сюди зайшли, як агресори, як окупанти. Що Путін дав такий наказ – без оголошення війни зайшов і почав бомбити мирних жителів. Зносив цілі міста,

– сказав військовий.



Полонений Железняк вирішив закрити обличчя / Скриншот 24 каналу

Також він додав, що російських солдатів у Криму лякали 15 роками в'язниці за відмову воювати. Ймовірно, саме так вирішив пояснити вбивства сотень невинних людей із дітьми, а також інший терор росіян.

Важливо – Частина того, що зробили окупанти: дивіться відео

Ці двоє та інші присутні полонені практично не говорили про персональну вину. Розповідаючи про скоєння злочинів проти людяності, вони здебільшого узагальнювали "наші війська", а не казали "ми".