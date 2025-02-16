Пили власну сечу, щоб вижити: полонені росіяни розповіли, як їх "кинули" на фронті

Українські захисники взяли у полон двох окупантів зі 123 окремої мотострілкової бригади "Шторм V". Окупанти розповіли, як їх "кинуло" військове керівництво просто на полі бою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал 4 бригади оперативного призначення "Рубіж".

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Полонені росіяни розповіли, як їм довелося пити власну сечу

Полонені окупанти зі 123 окремої мотострілкової бригади "Шторм V" розповіли про жахливі умови служби. Так, один із військових розповів, що солдати майже не мають нормального забезпечення. За його словами, на одного військового видають лише 2 банки тушкованки, 1 літр води та 1 окопну свічку. З такими "запасами" їх відправляють на бойове завдання.

Окрім проблем з продовольством, командування також жорстоко карає солдатів. За словами полоненого окупанта, офіцери можуть прострілювати коліна чи розстрілювати на місці, якщо хтось відмовляється йти в атаку. Інший полонений розповів, що сам став дезертиром і 11 місяців переховувався, проте коли знову потрапив у штаб, то його закували у кайданки та катували, а після – відправили у штурм.

Полонені розповіли, що їх відправили на позиції, аби вони підслуховували розмови Сил оборони. Однак згодом керівництво перестало виходити на зв'язок і російських солдатів просто кинули на полі бою.

Загалом, російські солдати пробули на позиції 4 доби. Спочатку окупанти харчувалися тим, що взяли з собою: сосисками, батончиками та водою. Однак вже на другу добу припаси закінчилися. Від відчаю російські солдати вдалися до крайніх заходів.

Потім пили свою... сечу. Я пив одну добу, мій компаньйон – дві. Зв'язку не було, води не було. Через те, що пили сечу, розум так помутнів, що вже не розуміли, що робити. Вирішили просто на удачу вийти й піти, на кого натрапимо,

– розповів полонений.

Окупант розповів, що він з побратимом вийшов з позиції уночі, однак військовий загубився без карти. Його помітили українські захисники та почали відпрацьовувати. Одного разу росіянин намагався прикинутися мертвим, однак це не допомогло.

Оскільки окупанта продовжували атакувати, то він опинився у шоковому стані й почав повзти у невідомому напрямку. За кілька годин він вийшов на позиції ЗСУ, де йому надали допомогу, нагодували та дали води.