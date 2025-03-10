Ходять до церкви та вивчають мапу України 1991 року: як живуть російські полонені

В Україні існує 5 таборів, у яких тримають російських військовополонених. Журналістам вдалося відвідати один з них і показати, як живуть окупанти у таборах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

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Як живуть російські полонені в Україні

Журналісти повідомили, що перший табір для російських військовополонених створили на початку повномасштабного вторгнення – у 2022 році. Нині на території України є 5 таких таборів, останній з яких облаштували кілька місяців тому.

У таборах окупантам видають спеціальний одяг, набір для особистої гігієни. Також на території є капличка. Журналісти повідомляють, що служби у ній ведуться щонеділі, і віросповідання є популярним серед полонених. На підтвердження цих тверджень журналісти знайшли по кілька примірників біблій у кімнаті для відпочинку.

Крім того, росіяни вивчають карту України 1991 року. Усі території, де зараз тривають бойові дії, є суверенними, тому полоненим не забувають нагадувати про це.

Як живуть російські полонені: дивіться відео

До слова, нещодавно один воїн Національної гвардії України взяв у полон відразу шістьох окупантів, провівши унікальну спецоперацію. Російські солдати здалися без опору і виконували всі накази українського військовослужбовця.