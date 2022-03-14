Російські "прибульці" в Криму дуже нервують, частина вже готується тікати, – Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков порівняв події, які відбуваються в Україні, із початком війни у 2014 році. Водночас зараз наша армія і громадяни демонструють надлюдську стійкість.

За словами Олексія Резнікова, окупанти ж навпаки – втрачають впевненість.

Важливо Навіть російська пропаганда вже неспроможна замовчувати втрати у війні, – Резніков

Міністр оборони констатував, що на півдні України зараз дуже непроста ситуація.

Однак ми бачимо, як ворог втрачає впевненість. "Прибульці" у Криму дуже нервують, частина вже готується тікати. І недаремно,

– констатував Резніков.

Він наголосив, що наша армія і громадяни у Маріуполі демонструють надлюдську стійкість. Бо наші люди у:

Херсоні,

Голій Пристані,

Генічеську,

Каховці,

Мелітополі,

Бердянську та інших населених пунктах показують "заблукавшим" окупантам напрямок, на який вони заслуговують.

"Терористам тут не місце і їх тут не буде. Попереду ще багато випробувань. Буде дуже складно. Тому не можна втрачати концентрацію", – підсумував Резніков.

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