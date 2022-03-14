Російські "прибульці" в Криму дуже нервують, частина вже готується тікати, – Резніков
Джерело:фейсбук Олексія Резнікова
Міністр оборони України Олексій Резніков порівняв події, які відбуваються в Україні, із початком війни у 2014 році. Водночас зараз наша армія і громадяни демонструють надлюдську стійкість.
За словами Олексія Резнікова, окупанти ж навпаки – втрачають впевненість.
Важливо Навіть російська пропаганда вже неспроможна замовчувати втрати у війні, – Резніков
Міністр оборони констатував, що на півдні України зараз дуже непроста ситуація.
Однак ми бачимо, як ворог втрачає впевненість. "Прибульці" у Криму дуже нервують, частина вже готується тікати. І недаремно,
– констатував Резніков.
Він наголосив, що наша армія і громадяни у Маріуполі демонструють надлюдську стійкість. Бо наші люди у:
- Херсоні,
- Голій Пристані,
- Генічеську,
- Каховці,
- Мелітополі,
- Бердянську та інших населених пунктах показують "заблукавшим" окупантам напрямок, на який вони заслуговують.
"Терористам тут не місце і їх тут не буде. Попереду ще багато випробувань. Буде дуже складно. Тому не можна втрачати концентрацію", – підсумував Резніков.
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