У росії автобус з призовниками зіткнувся з газовозом та вантажівкою

В росії продовжують готувати призовників на поле бою в Україні. 28 таких штук їхали вранці 10 липня до призовного пункту Архангельська.

Автобус з російськими призовниками потрапив в аварію

Втім, карма наздогнала їх ще швидше, ніж Збройні Сили України – автобус з ними вилетів до кювету. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Так, сьогодні вранці автобус, який віз 28 призовників та двох супроводжуючих, потрапив в аварію з фурою та газовозом дорогою до призовного пункту Архангельська.

Водій фури загинув, а водіїв автобуса та газовоза з травмами доправили до лікарні.

Самі призовники сильно не постраждали і госпіталізація навіть не знадобилася. Однак їм точно не варто радіти такій ситуації, адже вже зовсім скоро вони постануть перед ЗСУ. Наші захисники та захисниці покажуть росіянам дорогу додому, а до кого не дійде – допоможуть повернутися на батьківщину, щоправда, вже у чорних пакетах.

У росії скасували вікові обмеження для призовників

Нестача людей в росії, які готові йти воювати в Україну, стає дедалі відчутнішою. Через це владі країни-агресорки доводиться викручуватися.

Так, ще наприкінці травня у Росії скасували певні вікові обмеження для призовників та затвердили новий закон, аби ще більше людей можна було кинути на наші території, як гарматне м'ясо. Відтепер до армії там залучають і контрактників, старших ніж 40 років.

Нагадаємо, раніше службу за контрактом могли проходити росіяни від 18 до 40 років та іноземці, молодші за 30 років. Однак, зараз набирають контрактників віком до 50 років.

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