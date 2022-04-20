Російські пропагандисти поширюють фейк про звільнення Арестовича

Росія не втомлюється вигадувати різноманітні фейки, аби виправдати свої звірства та дестабілізувати українців. Зокрема, вони почали поширювати новину про те, що радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича буцімто звільнили.

Цій інформації довіряти не варто, адже вона є звичайною вигадкою окупантів. Про це під час брифінгу розповів радник голови ОП Сергій Лещенко.

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Росіяни вигадали фейк про звільнення Арестовича

Лещенко розповів про черговий фейк російських пропагандистів – звільнення Арестовича з посади радника голови ОП.

Цей фейк вкинуто через російські анонімні телеграм-канали. Це є неправда,

– зауважив Лещенко.

Ба більше – 19 квітня Арестович провів брифінг в Офісі Президента у тому ж самому статусі. Тож радник голови ОП закликав не вірити російським державним пропагандистам.

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