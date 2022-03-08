Російські пропагандисти продовжують спроби посіяти паніку серед населення українських міст

Ворог не полишає спроби посіяти паніку серед українського населення.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України. Зокрема, нові випадки пропаганди були помічені у Бердянську Запорізької області.

До теми: На Вінниччині затримали прихильника "руського міра", який займався агітацією

У місті окупанти поширюють листівки, основним наративом яких є необхідність приєднання України до складу Росії. У тексті таких листівок йдеться про нібито боротьбу РФ проти нацистських угруповань, зокрема полку "Азов". Все зазначене цинічно подається ворогом як безальтернативний варіант розвитку подій.

Ще одним проявом недолугості роботи російських пропагандистів є агітаційні включення на радіо в Маріуполі. Там ворожі інформаційні сили погрожують населенню міста, зазначаючи, що єдиною можливістю вижити є припинення чинити опір, здача зброї та вихід з міста "гуманітарними коридорами", створеними РФ.

Але агітаційні методи їх пропаганди зразка 1940-х років просто не діють на українців, бо всі ми знаємо, за що боремося. Наша перемога близько! Все буде Україна! Боремо #інфотерор разом!

– зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Фото порівняння агітаційних листівок фашистської Німеччини у 1941 році та ворожої Росії у 2022 році:

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!