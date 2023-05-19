З таким настроєм не перемагають: російську пропаганду поплавило

Війна, особливо, така екзистенційна, коли поразка дорівнює смерті, як у нас з недоімперією, – це і духовне протистояння. Перемагає не лише чисельність військ, сучасність зброї, але й сила духу народу.

У недоімперії поїхав дах

Той психоз, який царює в інформаційному просторі ворога стосовну нашого наступу – саме те, що треба.

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Лишень у ЗСУ почалися тактичні контратаки в Бахмуті й перекидання військ, то в недоімперії просто поїхав дах: ЗСУ наступають, готується штурм Бєлгороду (кому він, до біса, потрібен?), російська армія залишає позиції і біжить. Коли щось подібне вкидуємо в інформпростір ми – це зрозуміло, це деморалізація ворога. Але це ж вони сам, їхні воєнкори та провладні сайти.

А це означає:

по-перше, в недоімперії чудово розуміють, що вторгнення в Україну було неспровокованою агресією. Тому вони чекають на справедливу й заслужену відплату;

по-друге, вони там добре знають незадовільний стан своєї невмотивованої армії, тому готуються до поразки.

Водночас вони страшенно її бояться. Для російської влади та її обслуги це буде кінець – панування, багатства, безкарності, а для багатьох – і життя. Тому вони всюди бачать українські ДРГ і готові репетувати про наш наступ, хоча поки що іде підготовка до нього.

До речі, одна з версій нещодавнього збиття 2 літаків і 2 вертольотів ворога у Брянській області полягає в тому, що це самі росіяни, очікуючи наших бомбових ударів, спочатку РЕБом вирубили системи розпізнавання "свій – чужий", а потім збили свою ж ударну авіаційну групу.

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Звісно, мені б хотілося, щоб ворожу авіацію над територією ворога знищували українська ППО або українські ДРГ. Проте, погодьтеся, наведена версія цілком відповідає атмосфері психозу, переляку і відвертої маячні на зразок арешту главкома Валерія Залужного за наказом президента Володимира Зеленського, які насичують зараз російський інформаційний простір.

І це добре. Бо з таким настроєм не перемагають. Не захоплюють інші держави, а приречено збирають теплий одяг для камери у Гаазі.