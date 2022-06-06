Російські провокації не зупинять постчання Україні новітніх РСЗВ

Росія розпочала чергову істеричну атаку з метою недопустити постачання MLRS (РСЗВ – ред.). Роспропаганда вже не маскується, а каже про це відкритим текстом.

Недолуга робота

Минулої суботи російська армія обстріляла Донецьк. І одразу попередила: "Масований ракетний удар по центру Донецька відкриває етап відкритого терору України проти мирних міст". І бурмотіння "а що буде, коли з'являться MLRS".

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У перекладі на людську мову 2 сигнали:

для заходу – ми перетворимо на руїни будь-яку точку на окупованій території, яку захочемо, і розповімо вашому суспільству та всьому світу, що це з вашої зброї;

ми перетворимо на руїни будь-яку точку на окупованій території, яку захочемо, і розповімо вашому суспільству та всьому світу, що це з вашої зброї; нам – посилимо терор ваших міст. І за кілька годин прилетіло до Києва, чого давненько вже не було.

Криму приготуватися

Відразу пішла паралельна хвиля по іншій сітці з міркуваннями про цілі MLRS. Причому дуже різкий ухил у бік цілей у Криму.

На місці кримчан я б нервував. Дорогі росіяни висадять пару сотень колаборантів і оком не моргнуть. Отже, не збирайтеся групами більше 5 осіб.

Провокації у самій Росії

Третя лінія – Росія дедалі грубіше заявляє, що атака Білгороду – Курська – це табу. Як захід у відповідь позначається знищення урядового кварталу в Києві.

Для більшої переконливості рясно тиражують цитати командувача РВСП (ракетні війська стратегічного призначення – ред.).

Провокації на російській території не виключені, щоби тримати високий градус напруги.

Про що хочу наголосити

Попри репліки різних західних діячів, що Україна може спокійно обстрілювати допустимі цілі де завгодно, українська сторона дуже чітко дала зрозуміти: суворо виконуватимемо домовленості з партнерами і не створюватимемо ситуації, які можуть зруйнувати довіру.

Якщо домовилися по понеділках не стріляти з MLRS – значить, стріляти не будемо.

Кілька разів обстріляти якісь Клінці – це резонансно. Але з погляду впливу на перебіг кампанії – це ніщо.

А якщо ціна цієї разової акції – втрата взаємної довіри – вона точно того не варта. Бо ставить під сумнів великі програми допомоги. Який сенс атакувати непридатну мету, якщо є ризик обрушити постачання зброї та іншої допомоги?

Провокації – це дуже раціональна річ. У нас немає жодних резонів влаштовувати провокації, вони зашкодять. Захід знає, що ми це розуміємо. Тому всі ці ігри російської пропаганди недолугі.

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