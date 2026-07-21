Летять зі швидкістю до 600 кілометрів за годину: Ігнат попередив про нову загрозу з боку Росії

Ворожі війська продовжують модернізовувати безпілотники. Їхні ударні дрони можуть летіти зі швидкістю до 600 кілометрів за годину, через що їх дедалі складніше перехоплювати.

Про нову загрозу з боку Росії в етері Ранок.LIVE розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Що відомо про нові реактивні дрони?

Реактивні безпілотники мають ключову перевагу – швидкість. Попри те, що час їхнього перебування у повітрі менший, ніж у звичайних дронів, збити їх набагато важче.

Швидкість реактивного БпЛА може сягати аж до 600 кілометрів… А наші перехоплювачі – до 300 кілометрів, тому тут можна розраховувати лише на майстерність пілотів, на удачу, щоб у короткий час мати той шанс перехоплювати. Але виробники вдосконалюють наші перехоплювачі,

– пояснив Ігнат.

Представник Повітряних сил наголосив, що через свої характеристики великокаліберні кулемети вже не можуть ефективно протидіяти реактивним безпілотникам.

За його словами, для знищення таких цілей потрібні зенітні або авіаційні ракети, адже за можливостями ці БпЛА дедалі більше наближаються до крилатих ракет.

Водночас українські виробники продовжують удосконалювати дрони-перехоплювачі, підвищуючи їхню ефективність у боротьбі з новим типом повітряної загрози.

Раніше Сергій "Флеш" Бескрестнов також повідомляв, що російські війська дедалі частіше відмовляються від масованих атак і застосовують поодинокі дрони, керовані вручну.

Як приклад, він навів один із недавніх "Шахедів", який летів на висоті близько 22 метрів, що, за словами фахівця, може бути тактикою росіян для ускладнення його виявлення радарами та перехоплення українськими силами.