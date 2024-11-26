Лукашенко цим скористається: яку вигоду він отримав від російських "Шахедів" у Білорусі

Під час обстрілу України в ніч на 25 листопада на територію Білорусі залетіла рекордна кількість російських "Шахедів". Одразу 38 безпілотників порушили повітряний простір, з них лише 9 повернулися в Україну.

Те, що відбувається може бути цілеспрямованою тактикою росіян. Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зауваживши, що частина дронів все-таки намагається повертатися з Білорусі в Україну.

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Як це використає Лукашенко

Плануючи маршрути, росіяни розуміють, що ми не можемо повністю відстежувати й збивати повітряні цілі, особливо якщо вони в повітряному просторі Білорусі. Реакція Александра Лукашенка на такі події дуже спокійна. Він точно намагатиметься використати цю ситуацію на свою користь.

Скоріш за все, Лукашенко позиціює все це перед Путіним як допомогу Росії. Він використає цей аргумент, щоб не надавати ще більшу допомогу та не відправляти своїх людей на війну в Україну,

– зауважив Тарас Жовтенко.

Ще один нюанс полягає в тому, що невдовзі у Білорусі пройдуть так звані "президентські вибори". Лукашенко розуміє, що "голосування" буде непросте, Росія намагатиметься втрутитися і зробити так, щоб президент Білорусі був ще більше залежним від Кремля.

Видно, що режим Лукашенка готується до "плану Б" і хоче застрахувати себе від російського впливу, допомоги, яку надає йому Росія під час виборів. Наприклад, взимку та весною 2024 року оточення Лукашенка зробило декілька цікавих кроків.

Було ухвалено кілька документів про те, як мають працювати органи державної та місцевої влади в умовах воєнного стану. У такому випадку всі виборчі процеси будуть призупинені. Тож не варто відкидати введення воєнного стану у Білорусі під різними приводами.

Польоти російських дронів над білоруською територією можуть стати таким приводом. Поки все тихо, але білоруська пропаганда здатна все швидко розкрутити й створити потрібний інцидент,

– підкреслив Тарас Жовтенко.

Тому якщо Лукашенко побачить, що не може контролювати ситуацію, то просто оголосить воєнний стан, щоб відтермінувати або взагалі скасувати вибори. Це один з варіантів, як використати польоти дронів на свою користь.