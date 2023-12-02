Російське командування сварить окупантів за WhatsApp: це збільшує загрозу ударів від ЗСУ, – ISW

В Росії військове командування скаржиться на своїх вояк через те, що ті використовують телефони на лінії фронту. Окупанти користуються WhatsApp і SMS тим самим "накликаючи" на себе ЗСУ.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що російські вояки не дослухаються до порад свого командування, нехтують правилами і продовжують наражати себе на небезпеку.

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"WhatsApp та інші повідомлення, які надсилають російські військові, потрапляють в українські перехоплення, включаючи документи, скріншоти розмов і медіафайл", – ідеться у повідомленні.

Зокрема, російське командування звинуватило окупантів у нищівному ударі ЗСУ по району зосередження в Макіївці Донецької області напередодні Нового року 2023 року. Мовляв, саме використання мобільних телефонів окупантами призвело до цього.

При цьому зазначають, що упродовж року росіяни намагались вирішити дану проблему.

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