"Дари моря": російські туристи в Сочі накинулись на шльопанці, які викинуло на берег – відео

Після шторму у Сочі сотні раніше віднесених течією шльопанців викинуло на берег. Російські туристи та місцеві мешканці одразу накинулися на взуття.

"Подаруночки всім"

Відео з місця події опублікували у соціальних мережах. На ньому видно, як люди приміряють на себе чужу згубу.

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От дари моря. Сьогодні море викинуло подаруночки всім,

– сказав автор відео.

На кадрах купка людей схилилася над різноколірним літнім взуттям. Вони щасливі та задоволені обирали найкраще та шукали свій розмір.

Дивіться відео з "дарами моря" у Сочі:

Бійка повій на курорті

На одеському курорті Бурлача Балка повії побилися за клієнта-турка. Очевидці зняли їхню сутичку на відео та опублікували у мережі. На кадрах видно, як дві дівчини міцнішої статури атакували худорляву. Вони навіть використовували сльозогінний газ.

"Турок не міг повірити, наскільки потужно в Україні розвинена клієнтоорієнтованість", – написав автор відео.