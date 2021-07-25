"Дари моря": російські туристи в Сочі накинулись на шльопанці, які викинуло на берег – відео
Джерело:телеграм-канал "Лента дня"
Після шторму у Сочі сотні раніше віднесених течією шльопанців викинуло на берег. Російські туристи та місцеві мешканці одразу накинулися на взуття.
"Подаруночки всім"
Відео з місця події опублікували у соціальних мережах. На ньому видно, як люди приміряють на себе чужу згубу.
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От дари моря. Сьогодні море викинуло подаруночки всім,
– сказав автор відео.
На кадрах купка людей схилилася над різноколірним літнім взуттям. Вони щасливі та задоволені обирали найкраще та шукали свій розмір.
Дивіться відео з "дарами моря" у Сочі:
Бійка повій на курорті
На одеському курорті Бурлача Балка повії побилися за клієнта-турка. Очевидці зняли їхню сутичку на відео та опублікували у мережі. На кадрах видно, як дві дівчини міцнішої статури атакували худорляву. Вони навіть використовували сльозогінний газ.
"Турок не міг повірити, наскільки потужно в Україні розвинена клієнтоорієнтованість", – написав автор відео.