Що нам їсти у потязі, – росіяни вкрали з готелю в Туреччині 35 кілограмів їжі
Джерело:"Крымский ветер"
Російські туристи набрали зі шведського столу понад 35 кілограмів найрізноманітнішої їжі. Співробітники готелю Туреччини були шоковані нахабством громадян Росії та їхніми поясненнями.
Інцидент стався в Анталії. Очевидці зробили відео в одному з готельних номерів та виклали кадри у соцмережах.
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Подробиці курйозу в турецькому готелі
Росіяни протягом тривалого часу забирали їжу зі шведського столу та відносили її до себе в номер. Загалом вони встигли накопичити у приміщенні 35 кілограмів продуктів. Їх туристи з Росії хотіли винести з готелю, однак співробітники цьому завадили.
В інтернеті з'явилося відео, на якому працівники готелю висипають на ліжко всю їжу, яку планували забрати з собою жадібні росіяни. На кадрах можна почути, як громадянка Росії виправдовується. Спочатку вона пояснила, що ці продукти їй "дали у ресторані", а потім назвала цю величезну купу продуктів "гостинцями". Після цього росіянка заявила, що нібито залишила це співробітникам готелю. А згодом жінка сказала, що ці продукти вона взяла, щоб перекусити в дорозі.
Що нам їсти у потязі? Дайте нам поїсти, ми їдемо сьогодні,
– жалілася вона.
Кількість їжі та її різноманіття вражає. Російські туристи взяли з собою сухофрукти, кілька кілограмів яблук різних сортів, снеки, цукерки, газовані напої, купу цукру, чимало пакетиків чаю та інші продукти. Також росіяни замотали у фольгу звичайне масло. А ще вони назбирали цілий пакет маленьких соусів. Окрім цього гості з країни-агресорки вкрали з турецького готелю чимало шампунів та косметики.
Росіяни вкрали у готелі продукти та шампуні: відео з соцмереж
Російські туристи часто нахабніють за кордоном
- Нещодавно в Батумі росіяни намагалися поширювати кремлівські наративи про нібито "братні народи". Після цього туристи заявили грузинам, що Росія "звільнила" від них Абхазію.
- Не так давно турист з Росії хамськи поводився з українками у Туреччині. Він викинув їхні речі та зайняв чужий шезлонг. Після цього фанат "русского міра" підтримав повномасштабне вторгнення своєї держави в Україну та почав хизуватися тим, що він нібито особисто вбивав українців.