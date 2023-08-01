Що нам їсти у потязі, – росіяни вкрали з готелю в Туреччині 35 кілограмів їжі

Російські туристи набрали зі шведського столу понад 35 кілограмів найрізноманітнішої їжі. Співробітники готелю Туреччини були шоковані нахабством громадян Росії та їхніми поясненнями.

Інцидент стався в Анталії. Очевидці зробили відео в одному з готельних номерів та виклали кадри у соцмережах.

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Подробиці курйозу в турецькому готелі

Росіяни протягом тривалого часу забирали їжу зі шведського столу та відносили її до себе в номер. Загалом вони встигли накопичити у приміщенні 35 кілограмів продуктів. Їх туристи з Росії хотіли винести з готелю, однак співробітники цьому завадили.

В інтернеті з'явилося відео, на якому працівники готелю висипають на ліжко всю їжу, яку планували забрати з собою жадібні росіяни. На кадрах можна почути, як громадянка Росії виправдовується. Спочатку вона пояснила, що ці продукти їй "дали у ресторані", а потім назвала цю величезну купу продуктів "гостинцями". Після цього росіянка заявила, що нібито залишила це співробітникам готелю. А згодом жінка сказала, що ці продукти вона взяла, щоб перекусити в дорозі.

Що нам їсти у потязі? Дайте нам поїсти, ми їдемо сьогодні,

– жалілася вона.

Кількість їжі та її різноманіття вражає. Російські туристи взяли з собою сухофрукти, кілька кілограмів яблук різних сортів, снеки, цукерки, газовані напої, купу цукру, чимало пакетиків чаю та інші продукти. Також росіяни замотали у фольгу звичайне масло. А ще вони назбирали цілий пакет маленьких соусів. Окрім цього гості з країни-агресорки вкрали з турецького готелю чимало шампунів та косметики.

Росіяни вкрали у готелі продукти та шампуні: відео з соцмереж

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