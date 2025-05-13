З полігону під Ростовом утекли 10 російських контрактників, усі вони – колишні ув'язнені

З російського військового полігону під Ростовом втекли 10 осіб. Усі вони перебували в місцях позбавлення волі, після чого уклали контракт із міноборони на відправлення в зону так званої "СВО".

Інцидент стався з 8 на 9 травня. Про це повідомляють місцеві ЗМІ із посиланням на джерело в силових структурах, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

Утікачі відбували покарання за вбивство, грабіж, незаконний збут наркотиків, зґвалтування і побої.

Зранку не прийшли в частину на видачу спорядження. Зброї при них не було. Усі 10 – ув'язнені,

– йдеться в повідомленні.

Майже одразу на виїзді з Ростовської області затримали 4 осіб, решту досі шукає військова поліція. Місцеперебування ще 2 злочинців уже нібито встановлено, готується затримання.

Нагадаємо, у січні в Курській області дезертували 6 російських штурмовиків-смертників, завербованих з колоній. Військовослужбовці належали до 177-го окремого гвардійського полку морської піхоти. Кожен із них забрав із собою автомат із щонайменше 4 спорядженими магазинами.