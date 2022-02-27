Російські війська нанесли ракетні удари по Миколаївському аеропорту
27 лютого 2022 , 23:08Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Миколаїв"
Російські війська ввечері 27 лютого нанесли ракетні удари по Миколаївському міжнародному аеропорту. Снаряди влучили в злітну смугу та перон.
Інформацію підтвердив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім.
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Було 3 удари
Попередньо відомо, що росіяни били по аеропорту тричі. Однак поки невідомо, якими ракетами завдавали удари та звідки.