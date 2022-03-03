Російські війська нанесли удар по житлових будинках Чернігова
Джерело:Суспільне Чернігів
Російські війська 3 березня нанесли удар по житлових будинках Чернігова. Людей просять залишатися в укриттях цивільного захисту.
В'ячеслав Чаус – голова Чернігівської ОВА – повідомив, що ворог пошкодив чимало багатоквартирних будинків. У них – вибиті вікна, пошкоджені стіни, покрівлі, балкони, подекуди знищені стіни та перекриття.
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Поблизу немає жодних військових об'єктів. Поруч розташовані лікарні, декілька шкіл та дитсадків, десятки багатоповерхівок,
– наголосив Чаус.
На місці працюють рятувальники. Інформація про жертв ти постраждалих наразі встановлюється.
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