Російські війська обстріляли село на Миколаївщині: є жертви та багато поранених

У Баштанській громаді на Миколаївщині росіяни обстріляли "Смерчами" мирних жителів села Явкине. Під обстріл також потрапили евакуйовані зі Снігурівської громади.

Через напад загинули 3 людини, а 13 поранені, серед яких 1 – у важкому стані. Також постраждали будівлі, їхню кількість уточнюють.

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Ситуація в Баштанці

У самому місті, як повідомили у міській раді, було тихо. Інфраструктура працювала у звичному режимі. Серед банків – лише "Ощадбанк", там можна знімати готівку.

Більшість магазинів працюють, товари є, ціни доступні. АЗС працюють з перебоями, працює лише WOG, в наявності тільки дизель. У вечірній час води нема через низьку напругу.

Штаб міськради працює щодня у посиленому режимі. Там приймають та доставляють гуманітарні вантажі посилено. Працівниками штабу видаються безкоштовно дитяче харчування, засоби гігієни.

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