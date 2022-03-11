Російські війська планують оточити Одесу не з моря, – Труханов розповів про плани окупантів

Одеський міський голова Геннадій Труханов вважає, що росіяни передумали нападати на Одесу з моря. Натомість вони планують спершу оточити місто силами з Миколаївщини та Придністров'я.

Згідно з останньою інформацією, кораблі, які були неподалік Одеси, передислокували до району Криму. Тим часом окреме угрупування російських військ висунулося на Вознесенськ, що на Миколаївщині.

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Окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ. Таким чином ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто через Вознесенськ та Придністров'я. Таким чином, місто виявиться відрізаним і в оточенні,

– вважає Труханов.

А вже після оточення на суходолі загарбники можуть спрямувати десантні кораблі з моря для висадки.

Труханов підкреслив, що захисники Одеси мають час для підготовки завдяки героїчному протистоянню наших сил на Миколаївщині.

Наразі місцева влада формує стратегічні запаси харчових продуктів з тривалим терміном придатності на випадок взяття міста в облогу.

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