Російські війська справді мали наказ захопити Київ, це доводять документи, – розвідка

Перед російськими військами було поставлено завдання захопити Київ. І загалом північну частину лівобережної України.

Воєнна розвідка здобула бойове розпорядження командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу.

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Документ з грифом "Секретно" було надіслано 23 лютого, за день до військового вторгнення до України. В ньому були вказано про наміри окупантів захопити столицю України. Зокрема угруповання російських військ "Центр", яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва. А також Суми, Прилуки та Пирятин.

В документі визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади. З деталями можна ознайомитися за посиланням.

Росіяни знали, що на цих напрямках українська армія зібрала 11 батальйонів та три дивізіони для навчань "Заметіль-2022". А прикордонні загони отримали протитанкові комплекси "Джавелін" та NLAW. Тож для атаки їм потрібно було постійно оновлювати дані розвідки.