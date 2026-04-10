Російські війська вдарили по житловому будинку в Сумах

Ввечері в п'ятницю, 10 квітня, російські війська атакували Суми дронами-камікадзе. Під цинічним ворожим ударом опинився багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Читайте також У Сумах чули вибухи, "Шахеди" атакують Україну з 5 напрямків: де є загроза

Які наслідки ворожої атаки в Сумах?

Повітряну тривогу в Сумському районі оголосили о 20:06. Згодом стало відомо, що в місті прогриміли вибухи.

За словами Олега Григорова, російські війська вчергове вдарили безпілотником по житловому будинку.

Прицільний удар по цивільній інфраструктурі. Попередньо, є постраждалі,

– написав він.

Начальник ОВА додав, що всі наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.

Пізніше начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що було влучання в нижній поверх будинку, там сталося загоряння. Серед потерпілих також є діти – травмованим вже надають медичну допомогу.

