Російські війська вдарили по житловому будинку в Сумах
Ввечері в п'ятницю, 10 квітня, російські війська атакували Суми дронами-камікадзе. Під цинічним ворожим ударом опинився багатоповерховий житловий будинок.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Які наслідки ворожої атаки в Сумах?
Повітряну тривогу в Сумському районі оголосили о 20:06. Згодом стало відомо, що в місті прогриміли вибухи.
За словами Олега Григорова, російські війська вчергове вдарили безпілотником по житловому будинку.
Прицільний удар по цивільній інфраструктурі. Попередньо, є постраждалі,
– написав він.
Начальник ОВА додав, що всі наслідки ворожої атаки наразі уточнюються.
Пізніше начальник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що було влучання в нижній поверх будинку, там сталося загоряння. Серед потерпілих також є діти – травмованим вже надають медичну допомогу.
