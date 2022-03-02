Російські війська зайшли у Балаклію: мер заявив, що не співпрацюватиме з ними

Про захід ворожих військ до міста Балаклії, що у Харківській області, повідомив мер міста Іван Столбовой. Він заявив, що не збирається здавати місто окупантам.

Міська влада та особисто голова Іван Столбовий заявив, що не співпрацюватиме з військами Росії. Ворожі військові здійснили захід у місто.

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Столбовой повідомив, що ні він, ні міська рада, ні виконавчий комітет не будуть здавати місто Росії.

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