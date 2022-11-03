Беруть "у полон" заради викупу: як бойовики з Донбасу та військові Росії знущаються зі чмобіків

Всередині російського окупаційного війська немає навіть натяку на людське ставлення до своїх. Загарбники готові вбивати товаришів по зброї, кидати поранених на загиблих на полі бою, а також наживатися за рахунок один одного.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, поява мобілізованих на фронті дещо змінила всередині зведеного війська. Якщо раніше найнижчою кастою серед окупантів вважалися мобілізовані з Донбасу, то зараз такими стали "чмобіки".

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Як тільки перших частково мобілізованих перекинули у зону бойових дій, їх одразу почали обкрадати.

На "чмобіках" наживаються всі

Загалом за понад місяць з моменту оголошення "часткової мобілізації" в Україні загинули понад 3 тисячі "чмобіків".

Більшість мобілізованих загинули через недолуге командування та рішення військово-політичного командування використовувати їх як "гарматне м'ясо", однак сотні смертей сталися саме внаслідок позастатутних стосунків у війську.

Згідно з "традицією", майже всі загони мобілізованих після перекидання в Україну полягають пограбуванню з боку "старших товаришів". Все спорядження, яке "чмобіки" купили за власний рахунок, росіяни та місцеві бойовики забирають без якихось докорів сумління.

Після цього вчорашніх офісних менеджерів ставлять перед вибором: або воювати буквально "голяком", або купити потрібні речі у "нових друзів".

При цьому вартість всіх речей у зоні бойових дій є набагато вищою, ніж у російських воєнторгах. Так, погані армійські бронежилети мобілізованим продають за 25 – 45 тисяч рублів. Спальні мішки стартують від 10 тисяч.

Якщо "чмобік" не має грошей для придбання потрібного, йому можуть запропонувати "кредит". Однак за умови, що кожного місяця борг зростатиме на половину, а у разі загибелі мобілізованого заборгованість переходитиме його родині.

Крім того, російські окупанти організували ще один вид заробітку на своїх – зняття готівки. Оскільки "чмобіків" не допускають до пограбування цивільних та інших способів заробити, купюр при собі вони практично не мають. Щоб "зняти" потрібну суму зі своєї картки, їм доводиться переплачувати від 2 до 7% – саме такі тарифи встановили для них російські командири. Інші окупанти проблем з нестачею готівки зазвичай не мають, адже вже встигли достатньо награбувати та "підзаробити".

Беруть у фейковий полон та просять викуп

Ще однією "пригодою" з якою зіштовхуються частково мобілізовані, є "потрапляння у полон". Таке покарання започаткували кадировці у Херсоні, але подібна практика стрімко розповсюджується й на інших ділянках фронту.

Того чи іншого "чмобіка" банально викрадають та відвозять з передової на "підвал", де катують та записують все на відео. Після цього воєнні злочинці дзвонять родичам мобілізованого та представляються солдатами ЗСУ, демонструють фото та відеозаписи із катуваннями та вимагають від 1 до 5 тисяч доларів за "визволення".

Якщо рідні не встигають зібрати потрібну суму за встановлений час – "чмобіка" вбивають. Втім, навіть коли викрадачі отримують викуп, мобілізованому дають подзвонити додому та під загрозою розстрілу наказують розповісти про "жахи українського полону", а також про те, що він вже перебуває у госпіталі та незабаром повернеться на фронт мститися. Після цього зв'язок із цим окупантом пропадає назавжди.