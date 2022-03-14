Російські солдати масово відмовляються воювати проти України: ЗМІ показали фото їхніх рапортів

Уцілілі окупанти, повернувшись до своїх місць дислокації на Росії, масово відмовляються знову воювати проти України. Про це свідчать фото їхніх рапортів, які потрапили в розпорядження ЗМІ.

У своїх рапортах російські окупанти пишуть, що більше не хочуть бути "гарматним м'ясом". Побачивши все на власні очі, вони зрозуміли, що причин для "спецоперації", як називає Путін загарбницьку війну проти України, немає.

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Інформагентство Guildhall отримало фото рапортів військовослужбовців 41-ої загальновійськової армії Центрального військового округу Росії. Усі ті, хто прибув з України, більше не бажають повертатися сюди знову.

Фото рапортів російських військових

Сержант Сапар Мірапов у своєму рапорті командиру військової частини №61899 наголосив, що вважає неможливим повторне повернення в Україну через погану організацію, відсутність зв'язку і технічного забезпечення.

Приїхав, не розуміючи, навіщо я там потрібний, без пояснення завдання. Я не хочу бути гарматним м'ясом,

– заявив російський сержант.

Рапорт російського сержанта Сапара Мірапова / Фото Guildhall

Такі ж причини свого небажання брати участь у війні проти України вказав молодший сержант Олександр Пугачов. Окрім вже згаданого, його не влаштовує також відсутність координації у підрозділі та зв'язку із командуванням.

Рапорт молодшого сержанта Олександра Пугачова / Фото Guildhall

Командир 2 мотострілецького взводу 9 мотострілецької роти, лейтенант А. Єгоров вказав, що він та його підлеглі зіткнулися з обманом. Справжні цілі й завдання "спецоперації" від них приховали.

Під різними й нікому не зрозумілими "навчаннями" та "навчально-бойовими завданнями" малися на увазі зовсім інші заходи (…). Переходячи кордон України, ми повністю дискредитували себе в очах як світової, так і слов'янської спільноти. Наші дії мали окупаційний характер, що відбивалося і в діях мирного населення,

– написав лейтенант.

Рапорт російського лейтенанта А. Єгорова / Фото Guildhall

Ці солдати роблять правильний вибір, адже в Україні їх чекає або загибель, або – полон.

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