Російські військові самі спростовують фейк, ніби вони взяли українське Рубіжне, – СБУ

Росіяни самі руйнують свої фейки про військові успіхи. Брехливі твердження свого начальства про нібито взяття Рубіжного окупанти спростовують у розмовах зі своїми родичами - одну з таких розмов перехопили в СБУ.

СБУ оприлюднила розмову російського окупанта, де він зізнається, що луганське Рубіжне насправді не окупували, анулюючи всі фейки російського командування.

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У розмові росіянин емоційно розповідає, що пропагандисти брешуть про взяття Рубіжного, а його підрозділ зазнає втрат.

Я ж тобі кажу, ніх*я не взяли. Тут кричать "вперед-вперед", бл*дь, а йти нема кому… Мені теж по телеку розповідали, нібито Рубіжне взяли. Х*й там взяв що! На місці стоїмо,

– сказав окупант.

Крім того, росіянин визнав, що навіть "елітні" підрозділи окупантів страждають від спротиву українців.

Тут от і спецназ російський приїжджав… Теж п*зди отримали трохи, минулої ночі,

– заявив окупант.

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