"Наші великі бомби скидають": "Свобода Росії" опублікувала докази, як Росія обстрілює своїх

Російські військові тероризують мирне населення України. А ще вони не гребують обстрілами самих росіян. Щонайменше у Бєлгородській області вони скидають на цивільних бомби.

Завдяки Легіону "Свобода Росії" вдалося послухати перехоплену розмову росіян. У ній зазначають, що Росія бомбить їхні села у Бєлгородській області.

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Скидають на голови великі бомби

У перехопленій розмові чути лише голос чоловіка. Але зрозуміло, що він спілкується зі своєю мамою. Ймовірно, вона мешкає у селі, на яке і падають ті самі "великі бомби".

Спочатку він запитує, що там у селі? Після чого додає, що "це наші великі бомби скидають". Що йому якийсь Володя сказав про це, і тому все гуде навколо. І що він зараз його набере та дізнається.

Росіяни підтверджують, що їхні військові скидають на них бомби: дивіться відео

Ну, він сказав, що зараз вони (російські військові – 24 Канал) скидають великі бомби. Зараз літак, каже, високо летить, і плануючі бомби скидають туди,

– додав росіянин.

Тим часом російські добровольці продовжують операцію

Звернімо увагу, що з 12 березня російські добровольці проводять у Курській і Бєлгородській областях операцію. Раніше бійці Легіону "Свобода Росії" показали світлину з кордону. Правда, достеменно невідомо, коли саме її зробили.

Кордон на замку! Але є нюанс,

– написали добровольці.

За спиною у бійців можна побачити табличку з написом: "Увага! Державний кордон України. Прохід заборонено".

Трішки раніше військовий Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський розповів, де на території Росії перебувають добровольці. Він порадив орієнтуватися на карту евакуації, викладену ними раніше у телеграмі, щоб краще орієнтуватися.

Як зазначив Барановський, сіра зона, у якій точаться бої – від Тьоткіно до Грайворона та Шебекіно. Мовиться про протяжну ділянку російського прикордоння як у Курській, так і у Бєлгородській областях.

Так, основний епіцентр у Бєлгородській області – прикордонне село Козинка та Грайворон, розташований трішки далі від кордону. Що стосується Козинки, то її повністю взяли під контроль добровольці, а в районі Грайворона досі точаться бої.