Не лише КАБи: цього тижня окупанти "скинули" на Бєлгородську область ще й ракету

Ще 9 ФАБ та одну ракету Р-77 російські військові "упустили" на Бєлгородську область за останні 4 дні. Як наслідок, пошкоджень зазнали 5 будинків.

Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA. Зазначають, що ФАБ-3000 вперше впала з російського літака та вибухнула у полі в Шебекінському окрузі.

Дивіться також Блекаут на Бєлгородщині: у мережі показали моменти вибухів на підстанції

Про те, що 29 червня у полі у Шебекінському міському окрузі, за 5 кілометрів від селища Маслова Пристань знайшли ФАБ-3000 повідомлялось раніше. Оскільки падіння сталось у полі, жертв вдалось уникнути попри те, що авіабомба вибухнула.

Окрім ФАБ, падають і ракети

Втім, як зазначають аналітики, того ж дня ФАБ-250 упала біля житлових будинків у селищі Розумне. Пошкоджено 5 житлових будинків, які постраждали немає.

Ба більше, цього ж дня у полі в районі села Камизіно впала російська ракета Р-77. Про це каналу повідомили джерела у екстрених службах регіону.

Росіяни стабільно скидають авіабомби на свої території

Та, у матеріалі The Washington Post, за останні рік на Бєлгородську область Росії впали 38 планерних авіабомб. Йдеться про відрізок часу від квітня 2023-го до квітня 2024-го.

Більшість бомб були виявлені цивільними особами – лісниками, фермерами або мешканцями навколишніх сіл.

Документи свідчать, що щонайменше чотири бомби впали на саме місто Бєлгород. Ще сім були знайдені в околицях.