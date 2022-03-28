Російські військові викрадають жителів Сумщини і вивозять їх на допити

На Сумщині російські військові вивозять місцевих жителів в інші області і влаштовують допити. Українцям погрожують та забирають примусово.

Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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За його словами, окупанти зупинили автомобіль місцевого мешканця на одному з блокпостів Конотопського району. Вони почали перевіряти документи та автомобіль, а після цього витягли його з власної машини, заштовхали у свою і повезли до Київської області.

Там чоловіку одягли наручники, роздягли його і довго тримали на холоді.

Пізніше, погрожуючи вбивством, почали допитувати про саме місто Конотоп та позиції ЗСУ в районі. Після цього чоловіка відвезли назад до його машини, віддали одяг і повернули телефон без сім-карти,

– заявив Дмитро Живицький.

Він додав, що ще одна ситуація нещодавно трапилась у Путивлі. Там російські військові взяли в полон 21-річного хлопця. Відомо, що чоловіка викрали разом із машиною "Фіат Сієна" ВМ8956АТ.

До слова, на Сумщині окупанти на своєму військовому транспорті наїхали на родину українців, яка йшла дорогою. Внаслідок ДТП 15-річний хлопець отримав травми, а його батько, на жаль, помер у лікарні.

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