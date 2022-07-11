Російська армія виснажена безперервними боями, – розвідка Британії

Російська армія стикається з проблемами морального і психологічного стану бійців через відсутність перерв в активних бойових діях.

Окупанти жаліються рідним на втому

Розвідка Великої Британії звернула увагу на відео, опубліковане російським ЗМІ на Далекому Сході, в якому дружини солдатів східного військового округу звертаються до влади із закликом повернути їхніх чоловіків додому.

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росіянка стверджувала, що особовий склад 5 окремої гвардійської танкової бригади "морально та психологічно виснажений", оскільки безперервно воює з 24 лютого.

міноборони росії не може вирішити проблем армії

За даними британської розвідки, відсутність запланованих перерв у напруженій бойовій обстановці, ймовірно, є однією з найруйнівніших серед багатьох інших кадрових проблем, які міноборони країни-агресорки намагається вирішити.

До слова, російська влада не збирається оголошувати загальну мобілізацію в країні, цього просто бояться. Адже оголошення загальної мобілізації в росії означало б для росіян, що "все не йде за планом".

Тож ротації та відпочинок російським солдатам і не світять. Тамтешні можновладці шукають шляхи, щоб відтягнути мобілізацію.

Та насправді в росії уже усе "пішло не за планом": якщо не оголосять мобілізацію, воювати буде нікому. Адже втрати загарбників в Україні колосальні. Станом на 11 липня ЗСУ ліквідували щонайменше 37 тисяч окупантів.

Ніякої оголошеної "оперативної паузи" немає

До слова, в американському Інституті вивчення війни повідомили, що попри те, що росіяни нібито взяли "оперативну паузу", вони продовжують операції, аби підготувати умови для майбутніх наступів.

Однак виснаження дається взнаки. У сьогоднішньому зведенні Генштабу теж підтвердили – ніякої "паузи" немає – натомість наступи є. Щоправда, невдалі, як-от біля Мар'їнки минулої доби. Українські захисники відтіснили окупантів щільним вогнем, тож ті були змушені відступити.

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