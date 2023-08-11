Росіяни заради звітів про перемоги стріляють по вже знищеній військовій техніці ЗСУ, – ISW

Російські пропагандисти запідозрили своїх окупантів у фабрикації заяв про знищення української техніки на фронті. Ті звикли приписувати собі перемоги, яких не було.

На це вказали в Інституті вивчення війни (ISW). Аналітики наголосили, що приписуванням "успіхів" російським військам грішать і в міноборони країни-агресора, і у Кремлі.

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"Щоб подати у звіті і догодити"

Так, один із російських блогерів заявив, що притаманна Росії радянська система військової служби заохочує окупантів повідомляти про помилкові успіхи у своїх завданнях, щоб догодити командирам. Тоді як командири та їхні підлеглі активно відмовляють солдатів писати чесні, але "нудні" й негативні звіти.

У Кремлі цьому не перешкоджають, бо діють так само

Зазначають, що окупанти знімали вертольоти й артилерію російських сил, які стріляли по уже пошкодженій західній бойовій машині з різних ракурсів і в різні дні, а потім щонайменше тричі звітували про це як про окремі випадки ураження.

Російський блогер бідкався, мовляв, всі в армії Росії знають, що військовослужбовці так чинять, а російське військове керівництво не має наміру перешкоджати їм робити неправдиві чи прикрашені звіти.

Раніше блогери в Росії звинуватили російські ударні вертольоти у завданні ударів по вже знищеній українській військовій техніці й припустили, що міноборони Росії може використовувати ці повторні влучення для збільшення втрат України,

– пояснили в ISW методи поширення брехні окупантів.

Додають, що Кремль ще раніше використовував шалено завищені втрати української бронетехніки, щоб представити російські оборонні операції як надзвичайно ефективні, тому – нічого дивного.