Російські "визволителі" цілеспрямовано йшли грабувати й убивати: чорні хроніки Київщини

Зараз здебільшого зайнятий тим, що їжджу різними містами та селами Київської області, спілкуюся з людьми, які пережили окупацію.

Пейзажі з пекла

Буквально в кожному селі та сама картина – розправи над мирними жителями (найчастіше невмотивовані), розграбовані магазини та житлові будинки.

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На парканах висять оголошення про розшук зниклих людей. Поширена ситуація – машина стоїть на узбіччі розстріляна, а її пасажири просто зникли.

На Київщині окупанти особливо завзято трощили та грабували заможні будинки / Фото Дениса Казанського

Орда не зрадила традиціям

У селі Мироцьке натрапили на розграбований маєток "пшонка-стайл". У селі не було боїв, але російські військові навіщось розстріляли будинок із танка, а потім винесли все, що могли.

Над входом у будинок висить щось на кшталт кованого сімейного герба. По всій ділянці валяються залишки розбитих меблів, що нагадують реквізит до фільму "12 стільців", уламки канделябрів та статуеток "під старовину". Цікаво, хто тут мешкав?

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Добре видно, що мародерство на Київщині було повальним. Не якісь окремі ексцеси, а саме тотальні пограбування захопленої території. Буквально кожен заможний будинок розграбований і випатраний. Люди, які вірять у те, що вони – "визволителі", так не поводяться. Ці цілеспрямовано йшли грабувати та вбивати.

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