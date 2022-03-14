Російські "Яндекс.Музика" і "VK Музика" не можуть додати до каталогів іноземні новинки

Російські музичні стримінгові сервіси "Яндекс.Музика" та "VK Музика" не можуть додати до своїх каталогів останні релізи іноземних виконавців.

Таку інформацію повідомило російське видання "РБК" з посиланням на пресслужби "ВКонтакте" та "Яндекс.Музика".

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Нагадаємо, що раніше про зупинення діяльності в Російській Федерації заявили найбільші лейбли Universal, Warner і Sony Music.

"Яндекс.Музика"

Доступ до деяких нових треків частини зарубіжних правовласників поки обмежений в Росії, розповіли представники "Яндекс.Музики".

Проте, компанія не уточнила, які музичні новинки зараз недоступні користувачам платформи. А треки, завантажені на сервіс до минулого тижня, доступні в повному обсязі.

"VK Музика".

Представники "VK Музики" заявили, що новинки Universal, Warner і Sony Music "тимчасово не випускаються" на сервісі. Вони зауважили, що контент, який завантажений на платформу раніше, за рідкісними винятками, доступний.

Рішення про точкове вилучення своїх треків приймають артисти, але це поодинокі випадки,

– додали в пресслужбі.

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