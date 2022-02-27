Російські загарбники обстріляли Ірпінь: горять житлові будинки
27 лютого 2022 , 13:37Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Унаслідок атак російських загарбників в Ірпені горять житлові будинки. Рятувальники ліквідовують пожежі.
За попередньою інформацією, горять 3 житлові будинки. У підвалах можуть перебувати люди, які туди спустилися через оголошення тривоги.
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