Російські загарбники обстріляли Ірпінь: горять житлові будинки

Унаслідок атак російських загарбників в Ірпені горять житлові будинки. Рятувальники ліквідовують пожежі.

За попередньою інформацією, горять 3 житлові будинки. У підвалах можуть перебувати люди, які туди спустилися через оголошення тривоги.

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В Ірпені палають житлові будинки: моторошне відео

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