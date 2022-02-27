Російські загарбники обстріляли житловий масив у Маріуполі

Російські окупанти обстріляли Маріуполь. Один із житлових масивів постраждав унаслідок авіаудару.

Унаслідок атаки в усьому житловому масиві вибиті вікна. Даних про постраждалих поки немає.

Зауважте Від початку атаки Росії у Києві загинули 9 мирних жителів: серед них – дитина

Також під час атаки на Маріуполь російські загарбники використовували "Гради".

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