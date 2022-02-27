Російські загарбники обстріляли житловий масив у Маріуполі
27 лютого 2022 , 14:16Читать новость на русском
Джерело:Pravda Gerashchenko
Російські окупанти обстріляли Маріуполь. Один із житлових масивів постраждав унаслідок авіаудару.
Унаслідок атаки в усьому житловому масиві вибиті вікна. Даних про постраждалих поки немає.
Зауважте Від початку атаки Росії у Києві загинули 9 мирних жителів: серед них – дитина
Також під час атаки на Маріуполь російські загарбники використовували "Гради".
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