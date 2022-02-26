Російські загарбники порушують Женевські конвенції та правила ведення війни, – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти та диверсанти, всупереч Женевським конвенціям та правилам ведення війни, використовують об'єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.

Про це повідомляє відомство на офіційній сторінці Фейсбук. Там також зазначили, що дух український військових на висоті.

Читайте також: Як таргани з щілин: у Києві знешкодили усіх диверсантів

А війська окупанта деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Багато з них скаржаться, що до останнього не розуміли і не знали, що їх надішлють в Україну. Але зберегти життя собі вони можуть, якщо складуть зброю і добровільно здадуться українським визволителям.

Що таке Женевські конвенції

Це міжнародний договір, який закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни.

Зараз користуються Женевськими конвенціями від 12 серпня 1949 року.

Це чотири самостійних міжнародних договори:Женевська конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях; Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі; Женевська конвенція про поводження з військовополоненими; Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни.

Унікальність цих конвенцій полягає в тому, що разом зі Статутом ООН вони – єдині міжнародні договори, в яких беруть участь всі держави.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.