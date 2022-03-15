Російські ЗМІ атакують людей, які виїхали з Маріуполя, створюючи черговий фейк

Частині жителів оточеного Маріуполя вдалося покинути місто. Але російські пропагандисти вирішили й після цього діставати їх, намагаючись створити черговий фейк.

Про те, як так звані "російські журналісти" атакують жителів Маріуполя, розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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"Зараз російські ЗМІ атакують людей, які виїхали гуманітарним коридором з Маріуполя. Пропагандисти вимагають на камеру розповісти, як полк "Азов" не випускав мешканців із міста. Замість того, щоб дати спокій маріупольцям, які через постійні обстріли російської артилерії та бомбардувань авіації виживали в укриттях без тепла, світла, їжі та води, вони ліплять черговий фейк", – розповіла Ірина Верещук.

Вона підтвердила, що були випадки, коли українські військові не випускали мешканців з міста. Але на це були свої причини – їхня безпека.

"Єдина причина, коли військові просили повернутися до міста – це обстріли з боку Російської Федерації, які не припинялися, незважаючи на домовленість про режим тиші. Як тільки військові отримали підтвердження, що проїзд коридором можливий, він був дозволений", – розповіла Ірина Верещук.

Загалом 15 березня в Україні з 9 погоджених "гуманітарних коридорів", запрацювало лише сім. З Маріуполя виїхало близько 20 тисяч людей. Вони направилися в Запоріжжя через Бердянськ. Люди їхали власними автомобілями – а це близько 4 тисяч машин. І частина з них вже дісталася до Запоріжжя. Решта зупинилася на нічліг в інших містах Донецької та Запорізької областей.