Російські лікарі запевняють, що Навального не труїли

Отруйних речовин в організмі російського опозиціонера не знайдено, констатували лікарі науково-дослідного інституту імені Скліфосовського. Раніше Навальному діагностували контактний дерматит, пов'язаний з гострою алергічною реакцією.

Біоматеріали Навального збиралися до спеціалізованої хіміко-токсикологічної лабораторії НДІ імені Скліфосовського, яка має широкі можливості для виявлення отруйних речовин, каже головний лікар швидкої допомоги НДІ Скліфосовського Олексій Токарєв.

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Лікарка Навального Анастасія Васильєва досі впевнена, що його хвороба обумовлена дією отруйних хімічних речовин. Вона стала так вважати після того, як поверхово оглянула опозиціонера. Також вона взяла футболку Олексія Навального на експертизу.

Російський політик наразі відбуває своє покарання за організацію незаконного мітингу. Йому присудили арешт на 30 діб.

Хто такий Навальний та чому він у лікарні?Олексій Навальний – російський політичний діяч, засновник "Фонду боротьби з корупцією". Він є одним з лідерів російської опозиції. Навального регулярно затримують та саджають у спецприймальники за організацію несанкціонованого мітингу. Востаннє його арештували на 30 діб за участь в акції протесту "За чесні вибори" 20 липня.



У камері йому раптово стало погано. Навального госпіталізували з важкими симптомами: набряк очей, гнійне виділення, множині висипання на шкірі, виражений свербіж. Лікарі діагностували "кропивницю" – гостру алергічну реакцію. Його лікарка Анастасія Васильєва обурилася, тому що у нього ніколи не було ніякої алергії, а у лікарні не забажали проводити ніяких експертиз. Більш того, його змушували харчуватися за тюремним списком, не дивлячись на його стан.



Зі слів Васильєвої, симптоми Навального більш схожі на гострий токсичний кератокон'юнктивіт (запалення слизової оболонки ока), дерматит і загальну інтоксикацію (ураження шкіри).