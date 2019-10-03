Російські паспорти на Донбасі: як у країнах Євросоюзу розпізнаватимуть фейкові документи

Європейська комісія і Європейська служба зовнішніх дій розіслали державам-членам ЄС спеціальну інструкцію. Послуговуючись нею можна буде визначити, чи є фейковим російський паспорт, з яким людина намагається отримати візу.

Інструкція доповнює висновки Європейської ради від 20 червня 2019 року і запити держав-членів надати вказівки щодо ідентифікації та невизнання паспортів, виданих в результаті указу Путіна щодо Донбасу. Відповідна інформація розміщена на сайті Єврокомісії.

Актуально: Жителям Донбасу і Західної України масово видають іноземні паспорти: за справу взялися в СБУ

В інструкції містяться критерії, за допомогою яких консульства держав-членів Євросоюзу можуть встановити фактичне місце проживання власників російських паспортів. У рекомендаціях також є докладна інформація про те, як обробляти заяви на отримання візи жителями тимчасово окупованих районів Донбасу з російськими паспортами.

"Ці критерії можуть послужити основою для політики невизнання, яка буде застосовуватися державами-членами при здійсненні їх виключної компетенції", – стверджують у повідомленні.

Що відомо про видачу російських паспортів жителям Донбасу?У квітні президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. Згодом він заявив, що готовий надавати громадянство Росії всім українцям.



Проте, Путін на цьому не зупинився і 1 травня підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.



7 травня у Кремлі придумали ще один спосіб, як заманити до себе українців. Господар Кремля видав указ, за яким російське громадянство можуть отримати жителі всього Донбасу. А російські ЗМІ переконують, що тепер жителі Донбасу можуть отримати ще й російські закордонні паспорти.



Ані Україна, ані країни цивілізованого світу не визнають такі російські паспорти.