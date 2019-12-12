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      Російські пропагандисти приїхали в Київ та похвалилися репортажем з Майдану: відео

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      Російські журналісти похвалилися приїздом в Україну / Твіттер каналу "Звезда"

      Представники російського телеканалу "Звезда" похвалилися тим, що їх пропустили в Україну. Вони начебто відгукнулися на пропозицію Зеленського приїхати до Києва.

      Російський телеканал "Звезда" опублікував інформацію про те, що його знімальна група без перешкод прибула до Києва з робочою поїздкою.

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      Допис про відвідання України опублікувала у твіттері журналістка каналу Діана Сіразі.

      Наша знімальна група летить до Києва. Пан президент Володимир Зеленський на пресконференції сам запросив журналістів у гості. Ми вирішили перевірити, чи тримає він обіцянку, чи пропустять нас через митницю.
       – написала Сіразі.

      Представники російського телеканалу стверджують, що приїхали з брендованим мікрофоном каналу. На кордоні їх не запитували про мету візиту.

      Ми в центрі Києва. Я – на Майдані. Щоправда, поки що невідомо, чи всім журналістам відкрили шлях, і чи надовго. Але принаймні прямо зараз, стоячи тут, я можу спокійно закінчити свій репортаж і нарешті сказати: Діана Сіразі, Олександр Столяров, телеканал "Звезда", Київ, Україна,
      – заявила журналістка.

      Водночас з відео помітно, що запис на Майдані Незалежності здійснюється без яскраво червоного мікрофону пропагандистського каналу.

      Російські пропагандисти в Києві: дивіться відео

      Російська журналістка повідомила, що негласна заборона на в'їзд для російських репортерів на Україну діяла з 2014 року. У 2017 році їхній телеканал був у списку заборонених. При цьому журналісти їздили в Україну, але за вигаданими приводами: говорили, що їдуть на концерт, на побачення або що чекає хвора бабуся.

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      Що говорять про це в Кремлі

      У Кремлі вже встигли висловитися щодо "сенсаційної" події, назвавши її позитивним кроком.

      Давайте виходити з того, що журналіст дійсно в'їхав – це позитивний знак. Як далі відбуватиметься робота – судити за одним днем неможливо. Давайте подивимося, що буде далі,
      – заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

      Коментар прикордонників

      Прикордонники повідомили, що пропагандисти в'їжджали до України не як журналісти. Крім того, щодо них не було заборон для в’їзду.Таким чином, виходячи з коментаря прикордонної служби, журналісти "Звезды" не вказали справжню мету поїздки, за що теоретично українська сторона їх може видворити та поставити заборону на в'їзд. У СБУ поки ситуацію не коментують.

      Реакція "Миротворця"

      Георгій Тука, один із засновників сайту "Миротворець", заявив, що пропагандисти кордон перетнули не як журналісти, прикордонників не потрібно звинувачувати.

      Ні СБУ, ні прикордонників сварити нема за що. Ці "звєздуни" вже занесені до бази "Миротворець",
      – написав він у фейсбуці.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Георгій Тука Миротворець Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Російська пропаганда Заборона в’їзду росіянам в Україну ЗМІ Новини Києва Новини Росії
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