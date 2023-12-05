Собаки на злітній смузі, прибуття в закритий аеропорт: росіяни байдужі щодо безпеки польотів

24 Канал підготував великий матеріал про стан справ у цивільній авіації Росії. Активісти групи КіберСпротив передали нашій редакції цікаві папери - внутрішні документи Уральського міжрегіонального територіального управління Росавіації.

Факти, наведені в документах, вражають. Росіяни по декілька місяців не вирішували технічні проблеми в аеропортах. Часом вони просто замовчували те, що відбувається, – імовірно, через страх покарання.

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Диспетчери не дивляться за літаками

Це здається неможливим, але диспетчери не стежать за літаками. Причому годинами! Вони можуть не помітити, що судно зникло з радарів чи що воно не випустило шасі. Або вирішити не доповідати про те, що судно руйнується.



У травні 2023 росіяни не доповіли про руйнування літака в сибірському Кургані / Скриншот 24 Каналу

Також у травні у Свердловській області судно знайшли тільки тоді, коли смикнули керівництво. А ішлося про "дрібницю" – гасіння пожежі.



Російські диспетчери не стежать за літаками / Скриншот 24 Каналу

Подумаєш, впаде і загориться. Чи інші літаки зачепить. Це ж треба смугу звільняти, рятувальників попереджувати, інші польоти зсувати, раптом і так приземлиться,

– іронізує автор статті.

Собаки тижнями гуляють між літаками – і всім ок

Епічний випадок стався у Челябінську, де на злітно-посадкову смугу потрапили тварини. Причому йшлося не про налякану кішечку чи собачку, яка втекла від господарів.

На смугу регулярно приходила ціла зграя собак – у документах названо дати з 28 жовтня по 9 листопада 2023. Керівництво не реагувало на це. Про інцидент доповіли працівники Архангельського міжтериторіального управління авіації і приватної авіакомпанії.



У Росії собаки вільно бігали між літаками / Скриншот 24 Каналу

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Аеропорт закрили, та пілоти не знали і прилетіли

А їм не тільки не повідомили про закриття на реконструкцію, а й прийняли їхні польотні плани. Це сталося 3 жовтня 2023 року в Магнітогорську.

З міжнародного аеропорту "Орськ" авіатори летіли туди, де із червня було закрито. За чотири місяці ніхто не спромігся повідомити їм про зміни! І ніхто не відреагував на те, що вони планують летіти туди, де на них не чекають.



У Росії пілоти прилетіли на закритий аеропорт / Скриншот 24 Каналу

У мороці сибірської ночі

У Челябінську за 2023 рік вогні ЗПС раптово згасали при наближенні літаків щонайменше 4 рази. Кожен раз пілотам перед посадкою доводилося йти на друге коло, а сідати лише після того, як техніки полагодять несправність. Однак причину відмови світлосигнального обладнання ніхто так і не зміг знайти, тож атракціон триває досі,

– наводять дані журналісти.

Через недбалість росіяни наражають на небезпеку своїх співвітчизників. І не збираються щось змінювати.

А іще в Сибіру не здатні знайти снігоочищувачі. Як ідеться в документах, бракує справної техніки. І це там, де сніг лежить по пів року!



Парадокс, та в Сибіру не вистачає справних снігоочищувачів в аеропортах / Скриншот 24 Каналу

"Можливо, керівники Росавіації не звертають увагу на подібні проблеми, керуючись принципом: земля велика, все одно кудись сядуть, проте нічого спільного з безпекою польотів це не має", –підсумовує автор статті.