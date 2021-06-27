Російських чиновників спіймали на брехні про вакцинацію

Рівняння на аятолу! Я не буду трактувати обов'язкову вакцинацію як порушення прав людини, так і напишіть, заявив глава РПЛ Фадєєв. Далі читайте російською.

Ну, российские власти, по Фадееву, никогда и никаких прав человека в принципе не нарушают. Так что принудительные прививки и вовсе не нарушение, особенно, когда "в Москве огромный рост заболеваемости и... нужны какие-то серьезные меры".

Интересно У Путина день непрухи

Наши чиновники были бы куда убедительнее в своих призывах, если бы агитировали собственным примером. При чем не тайно, а явно. Как это "из популизма" делают не только западные политики, типа Байдена, Меркель или Джонсона, но и самые что ни на есть восточные: 82-летний аятолла Хаменеи, 80-летний Елбасы Назарбаев. Хаменеи привился иранским препаратом COV-Iran Barekat, и кадры с его прививкой обошли все иранские СМИ.

А у нас непонятно чем, непонятно когда вроде бы привившийся Путин. Хвастающий антителами и Т-клеточным иммунитетом пресс-Песков (этого, наконец, дожали: обещался привиться "Спутником-лайт"). Собянин, заявивший, что ревакцинировался через год после первой прививки, хотя год назад не было еще даже и "Спутника". Депутаты Госдумы, из которых половина переболела, несколько человек умерли, но привилась лишь треть.

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Отсюда – недоверие к любой информации, которая исходит от властей

И насмешки то над Путиным, который, несмотря на все прививки, продолжает работать в видеорежиме, то над волгоградским губернатором, который якобы кольнулся прямо через рубашку. Как любые опровержения (по Бочарову они шли по всем СМИ, включая государственные ТАСС и РИА), это лишь добавляет скепсиса.

А вкупе с информацией о том, что вроде бы привитые чиновники все равно заболевают – сейчас болеет глава Коми Уйба, вице-губернатор Санкт-Петербурга Бондаренко, а привитый мэр Кольцова (Новосибирская область) Красников весной после прививки заболел аж третий раз – заставляет россиян задаваться вопросом: "В чем смысл тыкать в себя вакцину?"