Російських диверсантів затримали в Кам'янці-Подільському: відео

У Кам'янці-Подільському українські захисники затримали російських диверсантів. Це відбулося посеред дороги в місті.

На відео видно, як співробітники Національної поліції та українські військові спільно затримали диверсантів, які, судячи з усього, їхали машиною по дорозі.

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Військовослужбовці оточили злочинців та затримали їх. Особи затриманих не відомі, номерних знаків машини також не видно.

Відео з російськими диверсантами:

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