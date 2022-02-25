Російських диверсантів затримали в Кам'янці-Подільському: відео
25 лютого 2022 , 13:38Читать новость на русском
Джерело:Держспецзв'язку
У Кам'янці-Подільському українські захисники затримали російських диверсантів. Це відбулося посеред дороги в місті.
На відео видно, як співробітники Національної поліції та українські військові спільно затримали диверсантів, які, судячи з усього, їхали машиною по дорозі.
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Військовослужбовці оточили злочинців та затримали їх. Особи затриманих не відомі, номерних знаків машини також не видно.
Відео з російськими диверсантами:
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