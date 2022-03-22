Російських офіцерів перестали відпускати на пенсію: надто великі втрати у війні

Російська армія зазнає значних втрат в Україні, тому там уже відчувається нестача кадрів. Щоб хоч якось врятуватися, там зупинили планові звільнення службовців.

Наразі не відпускають із лав збройних сил окупантів не лише офіцерів, а й військових із іншими званнями. Про це повідомили в оперативному зведенні ЗСУ за 21 березня.

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Замість пенсії є пропаганда

Також наша розвідка встановила, що не завершують "співпрацю" з прапорщиками та сержантами. Тому ті практично застрягли на службі на невизначений період.

У зв'язку з великими безповоротними та санітарними втратами особового складу в збройних силах Російської Федерації призупинено планове звільнення з військової служби,

– підсумували в ЗСУ.

Натомість керівництво військовиків веде активну пропагандистську роботу не лише серед російських, а й білоруських службовців. Їм доносять основні тези рупорів Кремля, в яких доступно пояснюють, чому треба воювати з Україною.

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