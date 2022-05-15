На російських полігонах біля кордону з Україною готують до війни близько 2,5 тисяч резервістів
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росія намагається компенсувати свої шалені втрати на війні з Україною резервом. Зараз на полігонах у прикордонних зонах готують до бойових дій 2 500 резервістів.
Навчання резервістів країна-агресорка проводить на території Воронезької, Бєлгородської та Ростовської областей. Про це свідчать дані Генштабу Збройних Сил України.
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Резервістів відправлять на війну
Росія робить усе, щоб якимось чином компенсувати свої втрати та зібрати сили для наступу. Тому на війну країна-агресорка вирішила брати резервістів, яких після навчань мають відправити до України після навчань на полігонах в прикордонних областях.
Командування збройних сил Росії намагається комплектувати та поповнювати втрат своїх військ за рахунок резервістів. На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до двох з половиною тисяч резервістів. Їх планується направити на територію України для участі у війні,
– йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Втрати росіян на війні
Станом на 81-ий день повномасштабної війни проти України, росіяни втратили близько 27 400 військових з особового складу. Лише за минулу добу наші воїни знищили:
- близько 200 осіб з особового складу;
- 2 танки;
- 24 бойові броньовані машини;
- 4 артилерійські системи;
- 1 засіб протиповітряної оборони;
- 1 гелікоптер;
- 5 безпілотників;
- 28 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним.
Сумарні втрати росіян у війні вражають. За період з 24 лютого по 15 травня українські захисники та захисниці знищили не лише понад 27 тисяч окупантів, але й чимало ворожої техніки, зокрема:
- 1 220 танків;
- 2 958 бойових броньованих машин;
- 555 артилерійських систем.
- 195 реактивних систем залпового вогню;
- 89 засобів протиповітряної оборони;
- 200 літаків;
- 164 гелікоптери;
- 2 078 одиниць автомобільної техніки та цистерни з паливом;
- 13 кораблів та катерів;
- 416 безпілотників;
- 42 одиниці спеціальної техніки;
- 95 крилатих ракет.
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