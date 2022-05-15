На російських полігонах біля кордону з Україною готують до війни близько 2,5 тисяч резервістів

Росія намагається компенсувати свої шалені втрати на війні з Україною резервом. Зараз на полігонах у прикордонних зонах готують до бойових дій 2 500 резервістів.

Навчання резервістів країна-агресорка проводить на території Воронезької, Бєлгородської та Ростовської областей. Про це свідчать дані Генштабу Збройних Сил України.

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Резервістів відправлять на війну

Росія робить усе, щоб якимось чином компенсувати свої втрати та зібрати сили для наступу. Тому на війну країна-агресорка вирішила брати резервістів, яких після навчань мають відправити до України після навчань на полігонах в прикордонних областях.

Командування збройних сил Росії намагається комплектувати та поповнювати втрат своїх військ за рахунок резервістів. На полігонах у Воронезькій, Бєлгородській та Ростовській областях здійснюється підготовка до двох з половиною тисяч резервістів. Їх планується направити на територію України для участі у війні,

– йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Втрати росіян на війні

Станом на 81-ий день повномасштабної війни проти України, росіяни втратили близько 27 400 військових з особового складу. Лише за минулу добу наші воїни знищили:

близько 200 осіб з особового складу;

2 танки;

24 бойові броньовані машини;

4 артилерійські системи;

1 засіб протиповітряної оборони;

1 гелікоптер;

5 безпілотників;

28 одиниць автомобільної техніки та цистерн з пальним.

Сумарні втрати росіян у війні вражають. За період з 24 лютого по 15 травня українські захисники та захисниці знищили не лише понад 27 тисяч окупантів, але й чимало ворожої техніки, зокрема:

1 220 танків;

2 958 бойових броньованих машин;

555 артилерійських систем.

195 реактивних систем залпового вогню;

89 засобів протиповітряної оборони;

200 літаків;

164 гелікоптери;

2 078 одиниць автомобільної техніки та цистерни з паливом;

13 кораблів та катерів;

416 безпілотників;

42 одиниці спеціальної техніки;

95 крилатих ракет.

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