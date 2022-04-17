На російських полігонах військові масово покидають польові табори

Російські військові деморалізовані через невдачі у війні з Україною. Окупанти вдаються до дезертирства.

Про це 17 квітня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що коли підрозділи готуються до бойових дій, то чоловіки тікають з польових таборів.

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"Зафіксували понад 50 випадків самовільного залишення польових таборів особовим складом", – розповіли у Генштабі.

Мобілізують українців

Росіяни відчувають брак людських ресурсів, тому примусово мобілізовують чоловіків з тимчасово окупованих територій. Так відбувається, зокрема, на Харківщині в Ізюмі.

Крім цього, рашисти заявили, що готують референдум, щоб проголосити псевдореспубліку на Херсонщині. Вони поширюють інформацію, що після "референдуму" почнеться мобілізація до російської армії.

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