А паранойя и шизофрения – это люто токсичная смесь, напрочь лишающая здравомыслия. Но в такие напряженные времена именно здравомыслие и хладнокровие нужны как никогда. Что же, добавлю щепотку критического мышления в эту пульсирующую нервозностью реальность.

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Война в соцсетях

Итак, вчера (12 февраля – 24 канал) я наблюдал в открытых источниках, что стало все больше появляться видео с зафиксированной передислокацией российских ударных вертолетов ближе к границе с Украиной. Причем видео с вертолетами количественно стали вытеснять видео с танками на железнодорожных составах и колоннами бронетехники на дорогах общего пользования.

Вместе с тем, в информационном пространстве все чаще упоминается сценарий ковровых бомбардировок Украины в течение 48 часов российской авиацией.

Что же, звучит и выглядит это все жутко страшно, но все же, стоит ли паниковать? Ведь и вправду, Россия является одной из тех стран, у которых – самые многочисленные воздушные силы. А для этого следует понимать: если Россия и задействует свои Воздушно-космические силы против Украины, есть ли нам чем обороняться от угрозы с воздуха?

Чем Украина встретит врага

Возможно, для кого-то это будет секрет, но противовоздушная оборона Украины – одна из наиболее боеспособных в Европе. И это отнюдь не преувеличение для успокоения.

Важно! На сегодняшний день воздушное пространство Украины прикрывают 25 дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300П, около 5 дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300В, не менее 9 дивизионов зенитных ракетных комплексов С-300ПТ и до 10 дивизионов зенитных ракетных комплексов "Бук-М1".

Для понимания, один дивизион зенитных ракетных комплексов С-300П – это 12 пусковых установок, дивизион зенитных ракетных комплексов С-300В – это 24 пусковых установок, дивизион зенитных ракетных комплексов "Бук" – это 6 самоходных огневых установок.

Так же известно о том, что с хранения на протяжении последних нескольких лет выводились зенитные ракетные комплексы С-300, зенитные ракетные комплексы "Бук", зенитные ракетные системы С-200 и зенитные ракетные комплексы С-125. Насколько успешно и в каком состоянии они на сегодняшний день, ничего конкретного сказать не могу.

Но главное то, что тот потенциал противовоздушной обороны, который имеется по отражению ударов высотной авиации, уже должен заставить задуматься того, кто намерен ее применить против Украины.

Оккупантам на заметку

Но идем дальше. То, о чем я писал выше, – это противовоздушная оборона большого радиуса действия и применять ее по, например, ударным вертолетам или беспилотным летательным аппаратам, мягко говоря, нецелесообразно. А вот, что будет работать по разного рода Ми-28, Ка-52 и банально Ми-24 и Ми-8, так это переносные зенитные ракетные комлексы и зенитные ракетные комплексы малого и среднего радиуса действия.

Обратите внимание! Согласно открытым источникам, на вооружении ВСУ имеется не менее 100 единиц зенитных ракетных комплексов "Оса", около 150 зенитных ракетных комплексов "Стрела-10", около 90 зенитных ракетно-пушечных комплексов "Тунгуска" и около 30 зенитных самоходных установок-23-4 "Шилка". Так же известно о наличии 600 переносных зенитных ракетных комплексов "Игла".

О наличии и количестве переносных зенитных ракетных комлексов Stinger и Piorun говорить не стану, точных данных по этому вопросу нет.

Кроме того, известно о наличии на хранении более 20 зенитных ракетных комлексов "Тор", около 100 зенитных самоходных установок-23-4 "Шилка", нескольких сотен переносных зенитных ракетных комплексов "Стрела-2" и "Стрела-3" и ряда другого вооружения. Степень их готовности неизвестна.

Собственно из этого соотношения можно сделать весьма недвусмысленный вывод – российских "птичек", в случае вторжения в украинское воздушное пространство будет ожидать неминуемый и довольно массовый падеж.

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Зловещий план

Но все же не все так радужно. Ведь именно на подавление противовоздушной обороны дальнего радиуса действия может быть и скорее всего будут направлены усилия российских оккупантов.

Что нужно знать! А подавление может заключаться не только в использовании радиоэлектронной борьбы, но и посредством огневого поражения, для чего могут быть использованы средства, позволяющие не пересекать границу с Украиной, в частности оперативно тактические ракетные комплексы либо крылатые ракеты морского и воздушного базирования.

С другой стороны, задействование подобного рода вооружений с территории России будет предшествовать как таковому вторжению, а, следовательно, сама сухопутная операция уже не станет неожиданностью.

Если Украине удастся сохранить свою противовоздушную оборону дальнего радиуса поражения в боеспособном состоянии и избежать его подавления, российской авиации в нашем воздушном пространстве места не будет. А без преимущества в воздухе говорить об успешной сухопутной операции российских оккупантов в нынешних условиях не приходится.

В целом еще раз отмечу, что по ряду показателей Россия в настоящее время, несмотря на стягивание и увеличение военного контингента у границ с Украиной, не обладает достаточным потенциалом для успешного вторжения.

И, поверьте, это прекрасно осознают и в Кремле. Если человеческие жизни для российского руководства, согласно исторически сложившейся традиции, ничего не значат, то вот немногочисленную боеспособную технику, которую они по крупицам восстанавливали последние два десятилетия, гробить в заведомо проигрышной авантюре они уж точно не станут. А потому не поддаемся панике и верим в ВСУ.

Не забывайте! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому, даже если Кремль решится пойти в наступление, он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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