Хакери "оголосили повітряну тривогу" на російських радіостанціях та ТБ
Мешканців Росії 28 лютого не на жарт налякала "повітряна тривога", яку увімкнули українські хакери на російських радіостанціях. Її почули жителі кількох областей Росії.
Як пишуть у телеграм-каналах, цього разу глава української розвідки Кирило Буданов тривогу не оголошував, передає 24 Канал.
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Так, зранку 28 лютого одразу на декількох російських радіостанціях почали транслювати інформацію про негайне переміщення в укриття "через загрозу ракетного удару". "Тривогу" почули жителі Бєлгородської та Московської областей.
"Повітряна тривога" у Росії: дивіться відео
Попередження про небезпеку ракетного удару: дивіться відео
Додамо, що зранку 22 лютого ефір низки радіостанцій країни-агресорки перервало важливе сповіщення. У ньому росіян попереджали про загрозу ракетного удару та закликали переходити до укриття. "Повітряну тривогу" оголошували в ефірах Relax FM, Гумор FM, Comedy radio та Авторадіо.
Тих, хто слухав ці частоти, попередили про ракетну атаку, а також закликали спускатися до безпечних місць. Про сирени повідомили мешканці Бєлгорода, Іжевська, Пензи, Казані, Воронежа, Тюмені, Нижнього Новгорода, а також Магнітогорська.
Тоді росіяни не повірили у справжність цієї повітряної тривоги. Ми б на їхньому місці не були надто легковажили, адже в момент, коли дійсно лунатимуть сирени та летітимуть ракети, їм точно буде не до жартів.