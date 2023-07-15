Час лізти в пакети, а не в ресторан: окупанти виють, що їх не впустили у Криму в заклад

Російським окупантам продовжують показути, що у тимчасово окупованому Криму в них немає жодних шансів. Загарбники вже й у ресторан не можуть сходити.

Приємні новини надійшли з Ізумрудного – село у Джанкойському районі. Там окупантів відмовилися обслуговувати у ресторані "БарБарОсс". Бідкання окупантів поширили у мережі, інформує 24 Канал.

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Загарбник розповів, що 1 липня хотів провести час з дружиною та "товаришами" у ресторані. Водночас там майбутніх "пакетизованих" бачити не хотіли. Спершу їм сказали, що вхід – заборонений. Але росіяни живуть за принципом: зачини перед ними двері, лізтимуть у вікно. Тому окупанти намагалися й далі потрапити у "БарБарОсс".

Тоді кмітливий персонал почав виставляти на всі столи табличку "зарезервовано". Загарбникам заявили, що місця у ресторані для них немає. Як і загалом на території тимчасово окупованого Криму.

У Криму окупанти влаштували бійку

Цивілізовані розваги для окупантів у Криму стають недоступними, тому вони розважаються, як уміють. Епічна бійка загарбників сталася прямісінько в окопі. Як наслідок, один з загарбників опинився на лікарняному ліжку. У ворога діагностували переломи. Загарбники вже заявили, що стартувало розслідування. Начебто навіть знайшли винних у пацючих боях.