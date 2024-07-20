Опозиційний журналіст пояснив, чому дозвіл російським депутатам мати зброю є гарною ідеєю

Депутатам російської держдуми запропонували дозволити носити бойову вогнепальну зброю. Це нібито питання їхньої безпеки, адже "вороги Росії" можуть вчинити проти депутатів "провокації".

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що навряд чи західні спецслужби будуть полювати на російських парламентарів. Ці 450 депутатів держдуми насправді нікому не потрібні.

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Немає жодної загрози

Ці люди, на його думку, викликають щиру, глибоку огиду, вони всі є міжнародними злочинцями, оскільки ухвалювали закони щодо початку війни Росії проти України. Так само всі вони перебувають під санкціями.

Однак всі вони мають предстати перед судом. А ліквідувати їх нікому не потрібно, тому що всі гидоти, що могли, вони вже здійснили. Жодної загрози Україні чи Європи вони не становлять. Тому уявити замах на них неможливо,

– впевнений журналіст.

Водночас, на думку Ігоря Яковенка, треба видати російським депутатам зброю.

У них між собою виникають конфлікти, а оскільки люди вони доволі дурні, то, можливо, розв'яжуть свої проблеми між собою, перестрілявши один одного. Тоді можна буде заощадити на судових витрат. Тому це гарна ідея,

– наголосив він.

Нагадаємо, Владімір Путін піклується про свою безпеку, тому забрав один дивізіон (6 одиниць) комплексу "Панцир-С1", щоб захистити свою резиденцію на Валдаї. Однак це не подобається російському бізнесу та місцевій владі, які мають самостійно забезпечувати захист від українських дронів.

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З ініціативою видати депутатам держдуми бойову вогнепальну зброю виступив член комітету з безпеки Султан Хамзаєв. На його думку, не всі депутати можуть найняти особистого охоронця, тому потрібно вжити такі заходи безпеки. Також він вважає, що всі депутати мають здавати так звані "норми ГТО" та проходити "курси надання першої медичної допомоги".