Подарунки з сюрпризами: яку землю в окупованому Криму передають російським військовим

Росіян продовжують бодай якось мотивувати продовжувати щоденно гинути у війні проти України. Так, окупантів вирішили заохочувати з допомогою виділення земельних ділянок.

Як зазначають журналісти, відповідна ініціатива йшла від російського міноборони у вересні 2022 року. Нагадаємо, що на той період припала так звана часткова мобілізація. Правда, виділена земля – з сюрпризами.

Тим часом Пригожин заявив, що 10 травня начебто виведе вагнерівців з Бахмута через "боєприпасний голод"

Окупантам пообіцяли землю у Криму

Так звана влада Криму пропозицію оборонного відомства підтримала. Її представники зауважили, що на землю можуть розраховувати російські військові, які мали реєстрацію на півострові станом на 24 лютого 2022 року. Крім того, її можуть отримати співробітники силових структур країни-агресорки. Але лише ті, котрі брали участь у війні проти України.

Здавалося б, росіяни зірвали джекпот. Особливо з урахуванням того, що Путін у грудні 2022 року підписав розпорядження, в якому йшлося про рекомендацію безплатно давати землю у Криму. Згідно з документом, її мали б давати тим, хто отримав нагороди за участь у так званій "спецоперації".

У чому родзинка халявної землі

Передовсім слід розуміти, що розподілом землі буцімто займається автоматична програма. Таким чином "виключається людський фактор". Принаймні на цьому наголошує так звана міністерка майнових і земельних відносин у Криму Лариса Кулініч. Правда, неможливо перевірити, чи не бреше вона часом.

А тепер про земельні ділянки. Їх виділяють у Сакському та Чорноморському районах. Якщо говорити про ці регіони, то це суцільні степи з мінімальною кількістю зелені. Вони вирізняються кам'янистим або солончаковим ґрунтом. Влітку у цих районах надзвичайно спекотно, а взимку спокою не дають степові вітри.

Журналісти вже мовчать про той факт, що місцями цивілізацією навіть не пахне. До прикладу, мешканці Ліснівки не мають своєї лікарні. Їм доводиться їхати в Саки, щоб отримувати медичну допомогу.

Відсутність лікарні – ще пів біди. Слід не забувати про проблеми мешканців прибережних регіонів західного Криму. Мовиться про те, що у них відсутній доступ до якісного водозабезпечення та водовідведення. Тож ті, хто отримає у цьому регіоні земельні ділянки, матиме головний біль.

Цікаво, що Аксьонов вже спробував заспокоїти людей. Мовляв, так звана влада "планує підвести всі необхідні комунікації – водопостачання та електрику, будівництво, а також оновлення дорожньої інфраструктури". Правда, все це почнуть робити лише тоді, коли ухвалять регіональний закон, який це передбачає.

Це означає, що росіян, чиї рідні пішли гинути на фронт, годують байками, щоб бодай якось їх мотивувати. Бо навіть якщо їм видадуть цю землю, жити та будуватися там буде просто неможливо. Та й існують мізерні шанси, що так звана місцева влада щось зробить, щоб покращити умови життя населення.